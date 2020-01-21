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Тела пяти человек нашли в сгоревшем доме в Томской области

Главная Происшествия
Томск
10:06 21 Января 2020
пожар, погиб, дом
Автор: Sibnovosti.ru
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Жертвами пожара в Томской области стало пять человек. Сгорел частный дом в поселке Причулымский Асиновского района, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пожар вспыхнул в ночь на 21 января. Когда на место прибыли пожарные, горело уже все здание. Охваченная огнем площадь составила 208 кв. м. По данным главного управления МЧС по Томской области, три человека смогли выбраться из дома самостоятельно. Для тушения ведомство задействовало шесть единиц техники и 19 человек личного состава.

Этой зимой пожары в частных домах и на предприятиях в Сибири с человеческими жертвами происходят регулярно. В том числе, в Томской области. Так, на днях в результате пожара на пилораме в Томске погибло два человека.

Фото: сайт главного управления МЧС по Томской области

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