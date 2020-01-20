В Томске в подъезде многоэтажки найдена новорожденная девочка

В томскую многоэтажку подбросили новорожденного ребенка. Жильцы дома обнаружили девочку в минувшие выходные. Очевидцы вызвали на место скорую помощь, младенца госпитализировали в областной перинатальный центр. Врачи диагностировали у ребенка легкое переохлаждение, сейчас ее состояние стабильно. Малышка находится на искусственном вскармливании.

«Сейчас ее состояние не вызывает опасений у медиков. Девочка доношенная, находится на искусственном вскармливании, проводятся необходимые анализы», - сообщил главный врач перинатального центра Игорь Степанов.

Вес девочки- 2,72 кг, рост - 49 см. Сейчас она находится в отделении патологии. По оценкам врачей, на реабилитацию маленькой пациентки уйдет около двух недель.