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В Томске в подъезде многоэтажки найдена новорожденная девочка

Главная Происшествия
Томск
15:38 20 Января 2020
происшествия, ребенок
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В томскую многоэтажку подбросили новорожденного ребенка. Жильцы дома обнаружили девочку в минувшие выходные. Очевидцы вызвали на место скорую помощь, младенца госпитализировали в областной перинатальный центр. Врачи диагностировали у ребенка легкое переохлаждение, сейчас ее состояние стабильно. Малышка находится на искусственном вскармливании.

«Сейчас ее состояние не вызывает опасений у медиков. Девочка доношенная, находится на искусственном вскармливании, проводятся необходимые анализы», - сообщил главный врач перинатального центра Игорь Степанов.

Вес девочки-  2,72 кг, рост - 49 см. Сейчас она находится в отделении патологии. По оценкам врачей, на реабилитацию маленькой пациентки уйдет около двух недель.

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