Пожар в Томске привел к гибели двух человек

Два человека погибло в результате пожара в Томске. О происшествии сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
Пожар произошел в бытовке на территории пилорамы на ул. Профсоюзной. Площадь возгорания составила 54 кв. м.
«На момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем. Пожарными в бытовке были обнаружены тела двух мужчин, личности устанавливаются», - рассказали информагентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе главного управления МЧС по Томской области.
По данным ведомства, у бытовки обгорели стены, обрушилось потолочное перекрытие.
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