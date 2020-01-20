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Пожар в Томске привел к гибели двух человек

Главная Происшествия
Томск
09:47 20 Января 2020
пожар, мчс, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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Два человека погибло в результате пожара в Томске. О происшествии сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пожар произошел в бытовке на территории пилорамы на ул. Профсоюзной. Площадь возгорания составила 54 кв. м.

«На момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем. Пожарными в бытовке были обнаружены тела двух мужчин, личности устанавливаются», - рассказали информагентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе главного управления МЧС по Томской области.

По данным ведомства, у бытовки обгорели стены, обрушилось потолочное перекрытие.

Фото: pixabay.com

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