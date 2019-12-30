30 декабря
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Экс-руководитель томского управления Россельхознадзора получил условный срок

Главная Происшествия
Томск
15:39 30 Декабря 2019
россельхознадзор, приговор, превышение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Бывший глава управления Россельхознадзора по Томской области Александр Ильин получил полтора года лишения свободы условно за превышение должностных полномочий. Процесс завершился в Советском райсуде Томска, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Александр Ильин, неправильно трактовав слова вице-губернатора Андрея Кнорра, поручил своим подчиненным составить акт и разрешить ферме, где коровы болели лептоспирозом (смертельно опасным для человека заболеванием), экспортировать животных в Казахстан. По данным ТАСС, уголовное дело управление ФСБ по Томской области возбудило уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как уточнило информагентство, в последнем слове подсудимый сказал, что признает вину в фальсификации документов и раскаивается в содеянном. Выяснилось, что за ущерб репутации госслужащего Александр Ильин перечислил дому ребенка 50 тыс. руб.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Томска: Контрабандисты вырубили томский лес на 400 млн рублей

Контрабандисты вырубили томский лес на 400 млн рублей

12 Декабря 2019 г.
Фигурантами уголовного дела стали пять человек
Новости Томска: Норовирус отправил томских кадетов по домам

Норовирус отправил томских кадетов по домам

9 Декабря 2019 г.
В учебном учреждении объявлен карантин
Новости Томска: В Томске за взятку поймали инспектора федерального ведомства

В Томске за взятку поймали инспектора федерального ведомства

7 Декабря 2019 г.
Его заключили под стражу
Новости Томска: В Томской области мать умершего от голода младенца предстанет перед судом

В Томской области мать умершего от голода младенца предстанет перед судом

6 Декабря 2019 г.
Женщина не давала малышу еду и воду
Новости Томска: В томской деревне сгорела ферма с животными

В томской деревне сгорела ферма с животными

22 Ноября 2019 г.
Погибло 35 овец и 11 телят
Новости Томска: В Сибири арестовали крупных лесных контрабандистов

В Сибири арестовали крупных лесных контрабандистов

21 Ноября 2019 г.
Сумма ущерба может достигать 600 млн рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Новые сибирские прокуроры работали на Северном Кавказе

Новые сибирские прокуроры работали на Северном Кавказе

26 Декабря 2019 г.
Прокурором Томской области стал Александр Семенов, Республики Алтай - Анатолий Богданчиков
Новости Томска: В Томске снизятся тарифы на вывоз мусора

В Томске снизятся тарифы на вывоз мусора

26 Декабря 2019 г.
Жителей ждет существенная экономия
Новости Томска: В Томске стоимость проезда в автобусах в новогоднюю ночь вырастет до 40 рублей

В Томске стоимость проезда в автобусах в новогоднюю ночь вырастет до 40 рублей

26 Декабря 2019 г.
Поездка в троллейбусах и трамваях обойдется в 25 рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19