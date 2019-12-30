Экс-руководитель томского управления Россельхознадзора получил условный срок

Бывший глава управления Россельхознадзора по Томской области Александр Ильин получил полтора года лишения свободы условно за превышение должностных полномочий. Процесс завершился в Советском райсуде Томска, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Александр Ильин, неправильно трактовав слова вице-губернатора Андрея Кнорра, поручил своим подчиненным составить акт и разрешить ферме, где коровы болели лептоспирозом (смертельно опасным для человека заболеванием), экспортировать животных в Казахстан. По данным ТАСС, уголовное дело управление ФСБ по Томской области возбудило уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как уточнило информагентство, в последнем слове подсудимый сказал, что признает вину в фальсификации документов и раскаивается в содеянном. Выяснилось, что за ущерб репутации госслужащего Александр Ильин перечислил дому ребенка 50 тыс. руб.

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