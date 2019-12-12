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Контрабандисты вырубили томский лес на 400 млн рублей

Главная Происшествия
Томск
11:37 12 Декабря 2019
лес, уголовное, экспорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Одно из крупнейших по размеру ущерба за последнее время уголовных дел возбуждено в Томской области. Ущерб лесному фонду оценивается примерно в 400 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Деятельность преступной группы, занимавшейся контрабандой лесоматериалов, пресекли сотрудники управлений МВД и ФСБ по Томской области, Сибирской оперативной таможни и главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда организованной группой).

По данным правоохранительных органов, в 2018-2019 годы четыре жителя Томской области и иностранный гражданин решили вырубить деловую древесину сплошным методом под видом санитарных рубок на территории Верхнекетского лесничества для ее экспорта.

«Один из подозреваемых предварительно выбрал известные ему участки лесных насаждений и  договорился с главным лесничим Верхнекетского лесничества, который используя свое должностное положение, организовал и обеспечил составление пяти фиктивных актов лесопатологических обследований лесных насаждений, на основании которых в дальнейшем подозреваемые организовали незаконную вырубку, заготовку, переработку и контрабанду лесоматериалов…», - рассказали в пресс-службе управления МВД России по Томской области.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в начале этого года был арестован начальник департамента лесного хозяйства Томской области Михаил Малькевич. Он обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Фото: сайт управления МВД России по Томской области

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