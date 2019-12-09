9 декабря
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Норовирус отправил томских кадетов по домам

Главная Происшествия
Томск
15:08 9 Декабря 2019
вирус, больница, роспотребнадзор
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Причиной заболевания воспитанников Колпашевского кадетского корпуса в Томской области стал норовирус. О заключении Роспотребнадзора сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«У заболевших в Колпашеве кадетов выявлен норовирус. Речь идет о девяти заболевших. Контрольные пробы пищи, воды, смывов на группу кишечной палочки отрицательны. Причина – занос и распространение вируса от заболевшего ребенка», - рассказали ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Томской области.

Вспышка заболевания произошла 5 декабря. Тогда пять кадетов было госпитализировано. Еще пятеро получали лечение амбулаторно. 7 декабря Колпашевский кадетский корпус закрыли на неделю на карантин.

Фото: pixabay.com

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Томска: В Томске за взятку поймали инспектора федерального ведомства

В Томске за взятку поймали инспектора федерального ведомства

7 Декабря 2019 г.
Его заключили под стражу
Новости Томска: В Томской области мать умершего от голода младенца предстанет перед судом

В Томской области мать умершего от голода младенца предстанет перед судом

6 Декабря 2019 г.
Женщина не давала малышу еду и воду
Новости Томска: В томской деревне сгорела ферма с животными

В томской деревне сгорела ферма с животными

22 Ноября 2019 г.
Погибло 35 овец и 11 телят
Новости Томска: В Сибири арестовали крупных лесных контрабандистов

В Сибири арестовали крупных лесных контрабандистов

21 Ноября 2019 г.
Сумма ущерба может достигать 600 млн рублей
Новости Томска: «Доходный дом Петра Макушина» в Томске пострадал при пожаре

«Доходный дом Петра Макушина» в Томске пострадал при пожаре

17 Ноября 2019 г.
Пожарные спасли восемь человек
Новости Томска: Рейс Томск – Фукуок: вынужденная посадка в Китае

Рейс Томск – Фукуок: вынужденная посадка в Китае

6 Ноября 2019 г.
В Boeing-757-200 сработал датчик технической неисправности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: У сибиряков выявили массу вредных привычек

У сибиряков выявили массу вредных привычек

9 Декабря 2019 г.
Подготовлен рейтинг российских регионов за 2018 год
Новости Томска: Разработку томских ученых будут использовать для очистки дна водоемов

Разработку томских ученых будут использовать для очистки дна водоемов

6 Декабря 2019 г.
Прибор способен извлекать частицы пластика и нефтепродуктов из песка и ила
Новости Томска: В Томской области открыли небольшое нефтяное месторождение

В Томской области открыли небольшое нефтяное месторождение

4 Декабря 2019 г.
«Томскнефть» решила присвоить ему имя геолога Юрия Чикишева
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19