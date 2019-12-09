Норовирус отправил томских кадетов по домам

Причиной заболевания воспитанников Колпашевского кадетского корпуса в Томской области стал норовирус. О заключении Роспотребнадзора сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«У заболевших в Колпашеве кадетов выявлен норовирус. Речь идет о девяти заболевших. Контрольные пробы пищи, воды, смывов на группу кишечной палочки отрицательны. Причина – занос и распространение вируса от заболевшего ребенка», - рассказали ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Томской области.

Вспышка заболевания произошла 5 декабря. Тогда пять кадетов было госпитализировано. Еще пятеро получали лечение амбулаторно. 7 декабря Колпашевский кадетский корпус закрыли на неделю на карантин.

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