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В Томске за взятку поймали инспектора федерального ведомства

Главная Происшествия
Томск
16:06 7 Декабря 2019
взятка, коррупция, арест
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Томске за взятку пойман инспектор Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Сибирского межрегионального управления автодорожного надзора.

Как рассказали в региональном Следкоме, инспектор «получил через посредников взятки в виде денег на общую сумму свыше 250 тысяч рублей от водителей большегрузной техники за проставление ему положительной оценки уровня знаний, необходимых для организации безопасной перевозки опасных грузов, без фактической их проверки при сдаче экзамена».

Уголовные дела возбуждены по по двум частям статьи «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия в интересах взяткодателя в крупном размере». В данный момент подозреваемый заключен под стражу.

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