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В Томской области мать умершего от голода младенца предстанет перед судом

Главная Происшествия
Томск
17:05 6 Декабря 2019
происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Заморившая 6-месячного ребенка голодом жительница Колпашевского района Томской области предстанет перед судом. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о неисполнении родительских обязанностей и убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью.

Женщина родила малыша в мае 2018 года. Она намеренно не заботилась о здоровье и физическом развитии сына, медперсонал в квартиру не пускала, а на плановые осмотры в поликлинику ребенка не ходила. Кроме того, мать не давала ему еду и воду, от чего он умер в декабре 2018 года.

Женщина полностью признала свою вину в смерти ребенка и сейчас находится под стражей. Следователи направили материалы уголовного дела в суд. Матери грозит до 20 лет лишения свободы, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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