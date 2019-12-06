В Томской области мать умершего от голода младенца предстанет перед судом

Заморившая 6-месячного ребенка голодом жительница Колпашевского района Томской области предстанет перед судом. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о неисполнении родительских обязанностей и убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью.

Женщина родила малыша в мае 2018 года. Она намеренно не заботилась о здоровье и физическом развитии сына, медперсонал в квартиру не пускала, а на плановые осмотры в поликлинику ребенка не ходила. Кроме того, мать не давала ему еду и воду, от чего он умер в декабре 2018 года.

Женщина полностью признала свою вину в смерти ребенка и сейчас находится под стражей. Следователи направили материалы уголовного дела в суд. Матери грозит до 20 лет лишения свободы, передает корреспондент Sibnovosti.ru.