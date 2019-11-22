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В томской деревне сгорела ферма с животными

Главная Происшествия
Томск
13:20 22 Ноября 2019
происшествия, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Пожар на животноводческой ферме произошел в деревне Нащеково Шегарского района Томской области - огонь уничтожил ангар, в котором находились животные. Информация об этом появилась в сводках регионального МЧС. 

«В ликвидации пожара были задействованы 11 человек и 4 единицы техники», - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. 

Общая площадь пожара составила 300 «квадратов». Фермеры не успели спасти животных - погибли 11 телят и 35 овец. У ангара обгорели деревянные перегородки, также частично повреждена обрешетка крыши. 

По предварительным данным дознавателей МЧС, пожар мог произойти из-за перекала печи.

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