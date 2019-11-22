В томской деревне сгорела ферма с животными

Пожар на животноводческой ферме произошел в деревне Нащеково Шегарского района Томской области - огонь уничтожил ангар, в котором находились животные. Информация об этом появилась в сводках регионального МЧС.

«В ликвидации пожара были задействованы 11 человек и 4 единицы техники», - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Общая площадь пожара составила 300 «квадратов». Фермеры не успели спасти животных - погибли 11 телят и 35 овец. У ангара обгорели деревянные перегородки, также частично повреждена обрешетка крыши.

По предварительным данным дознавателей МЧС, пожар мог произойти из-за перекала печи.