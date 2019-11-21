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В Сибири арестовали крупных лесных контрабандистов

Главная Происшествия
Томск
11:48 21 Ноября 2019
сибирь, происшествия, лес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Сибири правоохранители вышли на след крупных контрабандистов, экспортирующих лес за границу по подложным документам. Сумма ущерба может достигать 600 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России. 

Перекрыть канал контрабандистов помогали сотрудники ФСБ из Томской, Омской и Новосибирской областей. В операции участвовали полицейские и транспортные прокуроры. 

Установлено, что мужчина и женщина организовали незаконную отправку большегрузов с древесиной через границу России. Они изготавливали фиктивные документы с реквизитами несуществующих организаций.

«По предварительным данным, стоимость экспортируемой продукции подозреваемыми за рубеж может превысить 600 млн рублей», - говорится в сообщении. 

На подозреваемых завели уголовные дела -  сейчас они находятся под стражей по решению суда. В квартире предполагаемых контрабандистов проведены обыски. 

«Обнаружены и изъяты документы, компьютерная техника, печати различных юридических лиц, банковские карты и денежные средства в сумме более 8 млн рублей. Кроме того, на участке государственной границы России в Омской области правоохранителями задержан грузовой автомобиль с пиломатериалами», - пояснили в ведомстве. 

Расследование продолжается. 

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