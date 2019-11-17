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«Доходный дом Петра Макушина» в Томске пострадал при пожаре

Главная Происшествия
Томск
12:40 17 Ноября 2019
дом, пожар, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Сразу несколько пожаров произошло в жилых домах Томска в последние дни. Пострадал, в частности, один из объектов культурного наследия регионального значения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В ночь на 14 ноября произошло возгорание в двухэтажном деревянном жилом доме на ул. Первомайской,149. Прибывшие пожарные спасли шесть человек с первого и второго этажей. Всего при тушении пожара было задействовано 16 единиц техники, 50 человек.

Сегодня главное управление МЧС по Томской области сообщило о пожаре в трехэтажном доме на ул. Крылова,23/1.

«Пожарные по лестничным маршам спасли четырех человек. Еще четырех спасли с третьего этажа по трехколенным лестницам. В результате пожара в квартире на третьем этаже частично обгорели стены на площади 35 кв. м, на чердаке обгорел утеплитель на площади 30 кв. м», - цитирует сообщение спасателей «Интерфакс-Сибирь».

На ул. Крылова,23/1 находится «Доходный дом Петра Макушина» 1912 года постройки. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Фото: сайт главного управления МЧС по Томской области

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