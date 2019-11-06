Рейс Томск – Фукуок: вынужденная посадка в Китае

Туристам, вылетевшим в ночь на среду из Томска на вьетнамский остров Фукуок, пришлось задержаться в пути. Самолет совершил вынужденную посадку в Китае, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Boeing-757-200 принадлежит авиакомпании Azur air. На его борту находились 241 пассажир и семь членов экипажа. Причиной посадки в аэропорту китайского города Сиань (центральная часть КНР) стало срабатывание одного из датчиков технической неисправности.

«В настоящее время пассажиры в аэропорту ожидают прибытия резервного воздушного судна, которым авиакомпания планирует отправить их к месту назначения. По данному факту Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и контролирует соблюдение прав пассажиров», - говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Напомним, 25 сентября 2019 года в аэропорту Барнаула произошел инцидент с самолетом Boeing 767-300 Azur air, прибывшим из Вьетнама. При посадке у него загорелась стойка шасси. В начале октября авиакомпания сообщала о том, что провела дополнительную проверку своего парка Boeing 767-300, «по результатам которой замечаний выявлено не было».

Фото: сайт авиакомпании Azur air