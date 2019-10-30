Число пострадавших в томском ДТП выросло до 16

В общей сложности в результате крупного ДТП в Томске пострадало 16 человек. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инцидент произошел сегодня днем. Пожарная машина, маршрутный автобус и легковой автомобиль Nissan столкнулись на проспекте Мира. Первоначально сообщалось о 12 пострадавших. В вечернем сообщении следственного управления СКР по Томской области (его сотрудники изучают обстоятельства происшедшего) говорится, что пострадало 13 человек. Окончательное число – 16 – назвали ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

«По уточненной информации территориального центра медицины катастроф, сегодня в ДТП на проспекте Мира пострадало 16 человек, в том числе двое детей», - сказал представитель пресс-службы.

Часть пострадавших уже отпустили домой. В том числе, одну девочку. Состояние двоих томичей, попавших в аварию, оценивается как средней степени тяжести.

Фото: сайт следственного управления СКР по Томской области