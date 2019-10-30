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Число пострадавших в томском ДТП выросло до 16

Главная Происшествия
Томск
19:41 30 Октября 2019
дтп, автомобиль, дети
Автор: Sibnovosti.ru
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В общей сложности в результате крупного ДТП в Томске пострадало 16 человек. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инцидент произошел сегодня днем. Пожарная машина, маршрутный автобус и легковой автомобиль Nissan столкнулись на проспекте Мира. Первоначально сообщалось о 12 пострадавших. В вечернем сообщении следственного управления СКР по Томской области (его сотрудники изучают обстоятельства происшедшего) говорится, что пострадало 13 человек. Окончательное число – 16 – назвали ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

«По уточненной информации территориального центра медицины катастроф, сегодня в ДТП на проспекте Мира пострадало 16 человек, в том числе двое детей», - сказал представитель пресс-службы.

Часть пострадавших уже отпустили домой. В том числе, одну девочку. Состояние двоих томичей, попавших в аварию, оценивается как средней степени тяжести.

Фото: сайт следственного управления СКР по Томской области

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