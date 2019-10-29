Томский ветер нарушил работу подстанции и переправы

Непогода испытывает на прочность инфраструктуру Томской области. Она привела к отключению электроэнергии и остановке движения на речной переправе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Рано утром авария на подстанции привела к отключению электроснабжения 10 многоквартирных домов в Кедровом. Кроме того, без электроэнергии, по данным областной прокуратуры, оказался медицинский центр города Кедрового, который является филиалом ОГБУЗ «Бакчарская районная больница». Подача электричества была восстановлена через четыре с половиной часа, а прокуратура Кедрового приступила к изучению причин ЧП.

В пресс-службе ПАО «Томская распределительная компания» (бренд «Россети Томск») информагентству «Интерфакс-Сибирь» сообщили, что причиной отключения стало ухудшение погодных условий. Со вчерашнего дня компания переведена в режим повышенной готовности.

Сильный ветер заставил остановить работу единственной паромной переправы через реку Обь у города Колпашево. В региональном управлении МЧС отметили, что она возобновится только после улучшения погоды. Отсутствие переправы удлиняет автомобилистам путь из Колпашево в Томск примерно на 135 км.

«… 29 октября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами сильные, гололедные явления, усиление ветра 18-23 м/с, местами порывы 25-27 м/с», - говорится в прогнозе, опубликованном на сайте главного управления МЧС по Томской области.

Фото: сайт главного управления МЧС по Томской области