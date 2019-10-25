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В Томске подросток грабил магазины в ковбойском платке

Главная Происшествия
Томск
16:47 25 Октября 2019
происшествия, подросток
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Полицейские в Томске задержали грабителя, который совершал разбойные нападения на магазины в ковбойском платке. Преступник со скрытым лицом угрожал сотрудникам «предметом, похожим на пистолет», сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе областного МВД.

Испуганные продавцы передавали грабителю деньги из кассы. Таким образом, преступник успел ограбить два магазина. После этого его задержали силовики. Выяснилось, что подозреваемый в грабежах – 15-летний студент-первокурсник техникума.

«Несовершеннолетний сознался в содеянном и добровольно выдал вещи, в которых находился в момент совершения противоправных деяний», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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