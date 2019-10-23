Житель Колпашево получил условный срок за избиение кота

Колпашевский городской суд признал 37-летнего жителя Томской области виновным в жестоком обращении с животным. Мужчина, поссорившись с подругой, решил выплеснуть гнев на кота. Он жестоко избил питомца, от полученных травм четвероногий скончался.

«В июне 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у входа в магазин «Нептун-прод», беспричинно, в присутствии свидетелей взял за задние лапы своего кота по кличке Филя, не менее трех раз ударил его поверхность гравийной дороги. После этого он бросил кота, находившегося в бессознательном состоянии, на дорогу и нанес ему удар ногой по туловищу», – сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе областной прокуратуры.

Свою вину обвиняемый признал полностью. Он объяснил, что кот поцарапал его в тот момент, когда он был расстроен ссорой со своей подругой. Мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.