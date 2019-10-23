23 октября
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Житель Колпашево получил условный срок за избиение кота

Главная Происшествия
Томск
11:44 23 Октября 2019
животные, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Колпашевский городской суд признал 37-летнего жителя Томской области виновным в жестоком обращении с животным. Мужчина, поссорившись с подругой, решил выплеснуть гнев на кота. Он жестоко избил питомца, от полученных травм четвероногий скончался.

«В июне 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у входа в магазин «Нептун-прод», беспричинно, в присутствии свидетелей взял за задние лапы своего кота по кличке Филя, не менее трех раз ударил его поверхность гравийной дороги. После этого он бросил кота, находившегося в бессознательном состоянии, на дорогу и нанес ему удар ногой по туловищу», – сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе областной прокуратуры.

Свою вину обвиняемый признал полностью. Он объяснил, что кот поцарапал его в тот момент, когда он был расстроен ссорой со своей подругой. Мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Томска: Суд приостановил работу детского сала в Томской области из-за вспышки кишечной инфекции

Суд приостановил работу детского сала в Томской области из-за вспышки кишечной инфекции

21 Октября 2019 г.
Учреждение закрыто на 60 дней
Новости Томска: Единственный лесной пожар в России полыхает в Томской области

Единственный лесной пожар в России полыхает в Томской области

6 Октября 2019 г.
Его тушат две сотни человек
Новости Томска: Убийство двух женщин расследуют в Томске

Убийство двух женщин расследуют в Томске

4 Октября 2019 г.
Сотрудниц коммерческой фирмы застрелили в офисном помещении
Новости Томска: Долгая карьера в мэрии Томска завершилась условным сроком

Долгая карьера в мэрии Томска завершилась условным сроком

3 Октября 2019 г.
Вынесен приговор Анне Подгорной
Новости Томска: Томский грабитель получит на орехи

Томский грабитель получит на орехи

10 Сентября 2019 г.
Злоумышленник напал на сборщиков кедровых шишек
Новости Томска: Томские сборщики кедрового ореха набили себе шишек

Томские сборщики кедрового ореха набили себе шишек

4 Сентября 2019 г.
С начала августа госпитализировано уже 27 человек
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: В Томске стартует голосование за благоустройство территорий на 2020 год

В Томске стартует голосование за благоустройство территорий на 2020 год

22 Октября 2019 г.
Жители каждого района смогут выбрать одно из пяти мест
Новости Томска: В понедельник без света останутся 20 улиц Томска

В понедельник без света останутся 20 улиц Томска

21 Октября 2019 г.
Это плановое отключение
Новости Томска: В Томске из-за долгов закрывается Камерный драматический театр Алевтины Буханченко

В Томске из-за долгов закрывается Камерный драматический театр Алевтины Буханченко

18 Октября 2019 г.
Артистам нечем платить за аренду, помещения требуют ремонта
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19