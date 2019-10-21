Суд приостановил работу детского сала в Томской области из-за вспышки кишечной инфекции

В Томской области приостановлена работа детсада из-за кишечной вирусной инфекции. Решением суда учреждение в селе Октябрьское закрыто на 60 дней. После поступления информации о вспышке инфекции Роспотребнадзор провел внеплановую проверку в учреждении и выявил существенные нарушения.

У персонала не были заполнены медицинские книжки, отсутствовала спецодежда, журнал скоропортящихся продуктов велся ненадлежащим образом. В группах не было дезрастворов для уборки, а часть кроватей была вплотную сдвинута друг к другу, что также является нарушением.

«После проведения проверки протокол об административном правонарушении был передан в Томский районный суд. Изучив представленные управлением Роспотребназдора доказательства нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности учреждения сроком на 60 суток», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Двери дошкольного учреждения опечатаны, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Открыт лишь вход для административного персонала, чтобы они могли устранить нарушения.