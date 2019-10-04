Убийство двух женщин расследуют в Томске

Следственные органы в Томской области расследуют гибель сразу трех человек. Об обстоятельствах дела сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным следственного управления СКР по региону, тела двух убитых сотрудниц коммерческой организации были обнаружены 3 октября в Томске в офисном помещении в доме на ул. Героев Чубаровцев,6/20. Они были застрелены.

«В результате совместных действий следователей следственного управления … и сотрудников УМВД России по Томской области в кратчайшие сроки был установлен мужчина, предположительно совершивший преступление, который покончил жизнь самоубийством до прибытия сотрудников органов внутренних дел», - говорится о дальнейшем развитии событий в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Фото: сайт следственного управления СКР по Томской области