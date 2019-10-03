Долгая карьера в мэрии Томска завершилась условным сроком

Бывшая вице-мэр Томска Анна Подгорная получила условный срок за злоупотребление полномочиями. О завершении процесса в Советском районном суде города сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Суд постановил признать Подгорную виновной. Назначить наказание в виде одного года семи месяцев (лишения свободы). Назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным», - цитирует судью ТАСС.

По данным информагентства, в последнем слове Анна Подгорная полностью признала свою вину и попросила не назначать ей наказание в виде реального лишения свободы.

Анна Подгорная проработала в мэрии Томска четверть века. Уволилась она уже после возбуждения уголовного дела в апреле этого года. Как установил суд, Анна Подгорная выделила своей матери участок земли сроком на пять лет в поселке Радиоцентр в окрестностях Томска, чтобы провести к своему дому газопровод. Данные работы требовали специального разрешения, но бывшая вице-мэр передала землю без него. Дело расследовалось по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

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