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Томский грабитель получит на орехи

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Томск
18:11 10 Сентября 2019
кедр, мвд, грабеж
Автор: Sibnovosti.ru
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Ажиотаж, вызванный богатым урожаем кедровых орехов в Западной Сибири в этом году, приводит даже к совершению серьезных преступлений, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. В Томской области дело дошло до грабежа.

По данным управления МВД по Томской области, в лесу у села Петухово мужчина напал на сборщиков орехов. «С применением насилия» он отобрал 14 мешков шишек на сумму более 16 тыс. руб.

Злоумышленника удалось задержать. Следственный отдел ОМВД по Томскому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Как писали Sibnovosti.ru, только за месяц с начала августа до начала сентября в Томской области в больницу скорой медицинской помощи было доставлено 27 человек, пострадавших от падений с кедра. Еще трое детей – в больницу скорой медицинской помощи №2. В Республике Алтай с урожаем ореха связали относительно низкую явку на выборы главы и парламента региона. Сборщики шишек могут сдать урожай по цене более 2 тыс. руб. за стандартный мешок.

Фото: мультфильм «Чьи в лесу шишки?» («Союзмульфильм», 1965 год)

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