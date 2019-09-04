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Томские сборщики кедрового ореха набили себе шишек

Главная Происшествия
Томск
15:13 4 Сентября 2019
больница, кедр, сборы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Только за последнюю неделю в Томской области 12 человек пострадало в результате падения с кедров, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. В лесах региона – сезон сбора шишек.

«Большинство пострадавших были госпитализированы с различными переломами и ушибами внутренних органов», - сообщили «Интерфакс-Сибирь» в областном департаменте здравоохранения.

Уточняется, что подобные инциденты имели место сразу в нескольких районах региона – Томском, Кожевниковском, Верхнекетском, Шегарском, Асиновском и Тегульдетском. Среди пострадавших – один ребенок.

Всего же с начала августа в больницу скорой медицинской помощи были доставлены 27 человек, пострадавших от падений с кедра. Еще трое детей – в больницу скорой медицинской помощи №2. Между тем, сбор кедрового ореха официально разрешен с 25 августа.

Как сообщали Sibnovosti.ru, урожай кедрового ореха в Томской области в этом году может оказаться лучшим за последние пять лет.

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