3 сентября
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Менеджера банка в Томской области похитили из-за долга

Главная Происшествия
Томск
15:48 3 Сентября 2019
похищение, следствие, банк
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Глава отделения «Сбербанка России» в городе Стрежевом найден живым. Он пропал в конце августа и, как выяснилось, был похищен злоумышленниками, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователей, сотрудников УФСБ России по Томской области и уголовного розыска УМВД России по Томской области место нахождение пропавшего мужчины установлено», - говорится в сообщении регионального следственного управления СКР.

По данным ТАСС, речь идет о Павле Фомине. 28 августа его супруга заявила о пропаже мужа в правоохранительные органы. Органам следствия он рассказал, что его похитили двое злоумышленников. Они вывезли жертву из Стрежевого и удерживали в частном доме, добиваясь выплаты долга.

Следственный отдел по Стрежевому возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору). Похитители уже установлены.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Томска: Экс-начальник томской полиции получил условный срок

Экс-начальник томской полиции получил условный срок

30 Августа 2019 г.
Игорь Митрофанов также оштрафован на 6,5 млн рублей
Новости Томска: Задержан руководитель томского филиала «Рослесинфорга»

Задержан руководитель томского филиала «Рослесинфорга»

13 Августа 2019 г.
Уголовное дело расследуется по статье УК РФ о растрате
Новости Томска: В Томске суд рассмотрит дело о хищении у дольщиков более 150 млн рублей

В Томске суд рассмотрит дело о хищении у дольщиков более 150 млн рублей

9 Августа 2019 г.
Заместитель областного прокурора утвердил обвинительное заключение
Новости Томска: Самолет Бе-200 начал тушить тайгу в Красноярском крае

Самолет Бе-200 начал тушить тайгу в Красноярском крае

31 Июля 2019 г.
Летчики работают в труднодоступных районах
Новости Томска: СМИ: Томский магазин вызвал из-за первоклассницы группу быстрого реагирования

СМИ: Томский магазин вызвал из-за первоклассницы группу быстрого реагирования

7 Сентября 2018 г.
Охрана заподозрила школьницу в краже леденца
Новости Томска: В Томской области стая бездомных собак вышла из леса и напала на коз

В Томской области стая бездомных собак вышла из леса и напала на коз

15 Августа 2018 г.
Мотивом нападения стал не голод
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: В Томске подготовили концепцию озеленения

В Томске подготовили концепцию озеленения

3 Сентября 2019 г.
Предпочтение будет отдано многолетним цветам и живым изгородям
Новости Томска: Обмеление Оби не дает иностранным туристам вернуться в Новосибирск

Обмеление Оби не дает иностранным туристам вернуться в Новосибирск

29 Августа 2019 г.
Теплоход «Ремикс» задерживается в Томске
Новости Томска: Стал известен проектировщик реконструкции аэровокзала в Томске

Стал известен проектировщик реконструкции аэровокзала в Томске

2 Сентября 2019 г.
Победителем конкурса признано ООО «Ассманн Бератен+Планен»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356