Менеджера банка в Томской области похитили из-за долга

Глава отделения «Сбербанка России» в городе Стрежевом найден живым. Он пропал в конце августа и, как выяснилось, был похищен злоумышленниками, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователей, сотрудников УФСБ России по Томской области и уголовного розыска УМВД России по Томской области место нахождение пропавшего мужчины установлено», - говорится в сообщении регионального следственного управления СКР.

По данным ТАСС, речь идет о Павле Фомине. 28 августа его супруга заявила о пропаже мужа в правоохранительные органы. Органам следствия он рассказал, что его похитили двое злоумышленников. Они вывезли жертву из Стрежевого и удерживали в частном доме, добиваясь выплаты долга.

Следственный отдел по Стрежевому возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору). Похитители уже установлены.

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