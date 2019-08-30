Экс-начальник томской полиции получил условный срок

Бывший глава управления МВД по Томской области Игорь Митрофанов приговорен к условному сроку и штрафу в размере 6,5 млн руб. Уголовное дело о коррупции рассматривал Ленинский райсуд Томска, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Суд постановил признать Митрофанова виновным ... и приговорить его к восьми годам лишения свободы условно», - процитировало судью Марию Нестребенко информагентство «Интерфакс-Сибирь».

По версии следствия, полицейский в 2011-2014 годы получил от предпринимателя взятку в виде продажи четырех автомобилей по заниженной стоимости на общую сумму более 2 млн руб. его близким родственникам и знакомому. Как ранее писали Sibnovosti.ru, за взятку руководитель управления обещал не привлекать бизнесмена к ответственности за незаконную банковскую деятельность.

В уголовных делах, которые расследовались по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 159.2 (злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество при получении выплат), есть и другие эпизоды.

Игорь Митрофанов возглавлял УМВД по Томской области с 2010 по 2016 годы. Уголовные дела были возбуждены весной 2018-го по материалам регионального управления ФСБ.

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