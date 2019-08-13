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Задержан руководитель томского филиала «Рослесинфорга»

Главная Происшествия
Томск
17:09 13 Августа 2019
дело, уголовное, фсб
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томской области расследуется уголовное дело о растрате в региональном филиале ФГБУ «Рослесинфорг». Дело по ч. 4 ст.160 УК РФ возбудило областное управление ФСБ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В ведомстве утверждают, что заместитель директора филиала постоянно проживал за пределами Томской области.

«Свои обязанности по занимаемой должности он не выполнял, но руководство учреждения незаконно выплачивало ему зарплату. Таким образом, «Рослесинфоргу» причинен ущерб в размере более 1 млн рублей», - цитирует пресс-релиз управления «Интерфакс-Сибирь».

По данным УФСБ, руководитель филиала задержан.

ФГБУ «Рослесинфорг» - лесоучетная организация, созданная на базе государственных лесоустроительных предприятий. На сайте учреждения говорится, что томский филиал ФГБУ возглавляет Николай Брюханов.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в Томской области расследуется уголовное дело бывшего начальника департамента лесного хозяйства Михаила Малькевича, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Фото: сайт ФГБУ «Рослесинфорг»

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