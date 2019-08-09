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В Томске суд рассмотрит дело о хищении у дольщиков более 150 млн рублей

Главная Происшествия
Томск
12:37 9 Августа 2019
уголовное, обманутые дольщики, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Кировский райсуд Томска рассмотрит дело о хищении у дольщиков строительства многоэтажного дома более 150 млн руб. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора Томской области Александр Ткаченко, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным областной прокуратуры, дело было возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику и иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения). Обвиняемым по нему проходит 46-летний томич, потерпевшими – 16 дольщиков.

«По версии следствия в период с 2015 года по март 2017 года обвиняемый, являясь директором строительной организации, привлек от них денежные средства граждан и юридических лиц для строительства многоквартирного жилого дома… При этом исполнять принятые на себя обязательства перед участниками долевого строительства обвиняемый не намеревался», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным информагентства «РИА Томск», речь в материалах уголовного дела идет о строительстве дома на ул. Кулева, который возводило ООО «Сибирь».

В прокуратуре отметили, что свою вину обвиняемый не признал.

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