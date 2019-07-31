Самолет Бе-200 начал тушить тайгу в Красноярском крае

Лесные пожары на севере Красноярского края начали тушить с воздуха. От МЧС России в Богучанский район направлен самолет Бе-200. Он произвел три слива воды, после чего на место выдвинулись группы пожарных для локализации огня, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Решение о подключении к борьбе с пожарами авиации МЧС было принято на совещании, которое провел губернатор Красноярского края Александр Усс с руководителями МЧС России, Рослесхоза и ФБУ «Авиалесоохрана».

Глава региона также предложил создать на севере специализированный лесопожарный центр для более оперативной борьбы с огнем.

Напомним, площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн гектаров. Тайга горит в труднодоступных районах Эвенкии.