Умер ребенок, впавший в кому после визита к стоматологу в Томской области

Пятилетний мальчик, который в конце октября впал в кому после стоматологической операции в райцентре Каргасок Томской области, скончался в больнице, сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

Следователи СК в Томской области возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

По данным правоохранителей, бабушка в поселке Каргасок привела пятилетнего внука на прием к стоматологу, чтобы вырвать зуб, однако в связи с тем, что он активно сопротивлялся, было принято решение провести стоматологическую операцию под общим наркозом. После нее мальчик впал в кому. Ребенка транспортировали в детскую городскую больницу №1 Томска, где он находился в отделении реанимации в состоянии комы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Каргасокской районной больнице изъята необходимая медицинская документация.

Максимальная санкция возбужденной статьи УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.