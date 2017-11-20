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Умер ребенок, впавший в кому после визита к стоматологу в Томской области

Главная Происшествия
Томск
07:52 20 Ноября 2017
общество, происшествия, дети, смерть, больница
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Пятилетний мальчик, который в конце октября впал в кому после стоматологической операции в райцентре Каргасок Томской области, скончался в больнице, сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

Следователи СК в Томской области возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

По данным правоохранителей, бабушка в поселке Каргасок привела пятилетнего внука на прием к стоматологу, чтобы вырвать зуб, однако в связи с тем, что он активно сопротивлялся, было принято решение провести стоматологическую операцию под общим наркозом. После нее мальчик впал в кому. Ребенка транспортировали в детскую городскую больницу №1 Томска, где он находился в отделении реанимации в состоянии комы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Каргасокской районной больнице изъята необходимая медицинская документация.

Максимальная санкция возбужденной статьи УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

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