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Экс-бухгалтеру ж/д предприятия в Томске дали три года колонии за мошенничество

Главная Происшествия
Томск
14:45 16 Ноября 2017
происшествия, мошенничество, суд, приговор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Октябрьский районный суд Томска приговорил к трем годам заключения бывшего бухгалтера железнодорожного предприятия и ее сообщника за хищение муниципальной земли на сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщила пресс-служба управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

Подсудимые были признаны виновными в особо крупном мошенничестве. После оглашения приговора их взяли под стражу в зале суда.

Организатором аферы был гендиректор фирмы, специализирующейся на строительных и кадастровых работах. Он с помощью своего бухгалтера получил в собственность по подложным документам участок площадью 130 тысяч квадратных метров.

В июне прошлого года Кировский районный суд Томска признал сделку по продаже земельного участка недействительной. Имущество, незаконно перешедшее в собственность коммерческой фирмы, возвращено муниципальному образованию «Город Томск».

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