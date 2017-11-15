15 ноября
Томск
погода -17 °C
курсы валют
59.62
 
€ 69.68
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

СК начал проверку по факту жестокого обращения с ребенком в детсаду под Томском

Главная Происшествия
Томск
07:38 15 Ноября 2017
общество, дети, видео, преступление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Следственный комитет РФ приступил к проверке информации о жестоком обращении с ребенком в детском саду в Северске. Поводом стало опубликованное на хостинге YouTube видео.

«При просмотре видеоролика, размещенного на одном из новостных порталов, установлено, что воспитатель применяет насилие к малолетним воспитанникам», — сообщает пресс-служба СУ СКР по региону во вторник.

На записи видно, как женщина в детском саду пытается накормить супом плачущую девочку, при этом она кричит на ребенка «глотай», «не хочешь по-хорошему?». После нескольких неудачных попыток женщина бросает ложку.

«В действиях указанного воспитателя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — говорится в пресс-релизе.

По данным местных СМИ, видеоролик опубликовала женщина, работавшая в данном детсаду няней, за что была уволена руководством учреждения.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Томска: В Томске самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Томске самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

10 Ноября 2017 г.
На борту самолета находились находились 44 пассажира и четверо членов экипажа
Новости Томска: Сотрудник ТГУ задержан по подозрению в получении взяток

Сотрудник ТГУ задержан по подозрению в получении взяток

3 Ноября 2017 г.
Возбуждено уголовное дело по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ
Новости Томска: В Томской области ребенок впал в кому после визита к стоматологу

В Томской области ребенок впал в кому после визита к стоматологу

2 Ноября 2017 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Томска: Томские следователи установили четырех участников экстремистской группировки

Томские следователи установили четырех участников экстремистской группировки

27 Октября 2017 г.
Выявлено шесть эпизодов преступной деятельности
Новости Томска: Не платившего зарплату главу «Томск Авиа» будут судить

Не платившего зарплату главу «Томск Авиа» будут судить

26 Октября 2017 г.
Долги по зарплате на предприятии превысили 18 млн
Новости Томска: Роспотребнадзор уничтожил медвежатину, которой отравились жители томского поселка

Роспотребнадзор уничтожил медвежатину, которой отравились жители томского поселка

24 Октября 2017 г.
Как выяснилось, мясо с трихнеллезом в поселок принес местный охотник
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Томские ученые изучили первое найденное в России яйцо динозавра

Томские ученые изучили первое найденное в России яйцо динозавра

13 Ноября 2017 г.
Приблизительный возраст находки около 100 млн лет
Новости Томска: Томск 15 ноября начнет размещать облигации для населения на 100 млн рублей

Томск 15 ноября начнет размещать облигации для населения на 100 млн рублей

13 Ноября 2017 г.
Номинальная стоимость одной облигации — тысяча рублей
Новости Томска: Проданы принадлежавшие томской ФИНКО акции «Роснефти»

Проданы принадлежавшие томской ФИНКО акции «Роснефти»

10 Ноября 2017 г.
Покупатель предложил за пакет 1,16 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.