СК начал проверку по факту жестокого обращения с ребенком в детсаду под Томском

Следственный комитет РФ приступил к проверке информации о жестоком обращении с ребенком в детском саду в Северске. Поводом стало опубликованное на хостинге YouTube видео.

«При просмотре видеоролика, размещенного на одном из новостных порталов, установлено, что воспитатель применяет насилие к малолетним воспитанникам», — сообщает пресс-служба СУ СКР по региону во вторник.

На записи видно, как женщина в детском саду пытается накормить супом плачущую девочку, при этом она кричит на ребенка «глотай», «не хочешь по-хорошему?». После нескольких неудачных попыток женщина бросает ложку.

«В действиях указанного воспитателя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — говорится в пресс-релизе.

По данным местных СМИ, видеоролик опубликовала женщина, работавшая в данном детсаду няней, за что была уволена руководством учреждения.