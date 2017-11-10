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В Томске самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Главная Происшествия
Томск
16:02 10 Ноября 2017
аэропорт, самолет, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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Транспортные прокуроры начали проверку обстоятельств инцидента, произошедшего в пятницу в аэропорту Томска.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в пятницу, 10 ноября в 9:23 по местному времени самолет Ан-24, принадлежащий авиакомпании «Турухан» и следовавший по маршруту «Томск-Стрежевой» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

- В ходе руления по перрону произошел сход правой стойки шасси на грунт с дальнейшим разворачиванием  судна на 160-180 градусов, - пояснили в ведомстве.

На борту воздушного судна в момент инцидента находились 44 пассажира и четверо членов экипажа. Пострадавших нет, самолет также не получил повреждений. В прокуратуре отметили, что пассажиры направлены к месту назначения.

Фото: tomskairport.ru

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