В Томске самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Транспортные прокуроры начали проверку обстоятельств инцидента, произошедшего в пятницу в аэропорту Томска.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в пятницу, 10 ноября в 9:23 по местному времени самолет Ан-24, принадлежащий авиакомпании «Турухан» и следовавший по маршруту «Томск-Стрежевой» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

- В ходе руления по перрону произошел сход правой стойки шасси на грунт с дальнейшим разворачиванием судна на 160-180 градусов, - пояснили в ведомстве.

На борту воздушного судна в момент инцидента находились 44 пассажира и четверо членов экипажа. Пострадавших нет, самолет также не получил повреждений. В прокуратуре отметили, что пассажиры направлены к месту назначения.

Фото: tomskairport.ru