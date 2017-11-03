Сотрудник ТГУ задержан по подозрению в получении взяток

Начальника одного их административно-хозяйственных управлений Томского госуниверситета (ТГУ) задержали по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Томской области.

«Подозреваемый в 2015 году получил от директора одной из местных коммерческих организаций взятку в 780 тыс. рублей за обеспечение победы этой организации в конкурсе на выполнение работ и оказание услуг для нужд ТГУ», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

В свою очередь пресс-служба управления ФСБ по Томской области уточняет, что подозреваемый получал взятки от нескольких коммерческих организаций, сумма незаконно полученных средств может составлять более 1 млн рублей.