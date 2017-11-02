В Томской области ребенок впал в кому после визита к стоматологу

Следователи выясняют обстоятельства инцидента с пятилетним мальчиком, который впал в кому после стоматологической операции в одной из больниц Томской области, сообщает СУ СК по региону.

По предварительным данным, после проведения мальчику стоматологической операции под общим наркозом он впал в кому. Ребенок транспортирован в детскую городскую больницу № 1 Томска, где находится в отделении реанимации.

«В Каргасокской районной больнице изъята необходимая медицинская документация, опрашиваются медицинские работники, следователь Парабельского межрайонного следственного отдела выехал в Томск для опроса родителей мальчика и медицинских работников городской больницы №1 Томска, а также изъятия медицинской документации», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, уголовное дело возбуждено по части первой ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).