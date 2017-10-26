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Не платившего зарплату главу «Томск Авиа» будут судить

Главная Происшествия
Томск
13:47 26 Октября 2017
авиакомпания, суд, зарплата
Автор: Sibnovosti.ru
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Транспортные прокуроры утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего и. о. директора ООО «Авиакомпания «Томск Авиа», которому вменяют 18 млн рублей невыплаченной сотрудникам зарплаты.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, бывший глава томской авиакомпании обвиняется в том, что с сентября 2015 года по март 2016 года не полностью выплачивал зарплату работникам предприятия. При этом поступающие на расчетный счет компании средства он расходовал по своему усмотрению. В итоге сумма не выданной работникам зарплаты превысила 18 млн рублей. В соответствии с частью второй ст. 145.1 УК РФ (Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы…) управленцу грозит три года тюрьмы.

- В настоящее время уголовное дело направлено в мировой суд Томского района Томской области для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.

Напомним,  ООО «Авиакомпания «Томск Авиа» была признана банкротом в марте 2016 года, долги компании кредиторам составляли  486 млн рублей.

Фото: flickr.com

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