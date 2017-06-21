В Томской области власти винят жителей в появлении лесных пожаров

Деятельность человека стала причиной подавляющего большинства лесных пожаров в Томской области. Об этом пишет «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замглавы областного департамента лесного хозяйства Игоря Янко.

«В текущем сезоне 64 из 71 лесного пожара произошло из-за местного населения. Большинство возгораний произошло в Томском районе, у города Кедровый, в Верхнекетском районе. Есть тенденция увеличения количества пожаров в Колпашевском районе из-за того, что люди вышли за грибами, оставляют костровища в местах стоянок», — сказал Игорь Янко.

В настоящее время возбуждено 7 административных дел в связи с переходом пожаров на земли лесного фонда, часть возгораний произошло из-за отсутствия опашки.

«В настоящее время класс пожарной опасности составляет 3,5 из 5 — это достаточно высокий класс. Ожидается небольшое снижение лесопожарной обстановки, но оно будет временным. В связи с этим есть предложение перевести Верхнекетский и и Колпашевский районы в режим повышенной готовности», — отметил Янко.

Кроме того, замглавы областного департамента лесного хозяйства добавил, что в настоящее время 96% всех лесных пожаров было локализовано в первые сутки. Также у региона достаточно средств для борьбы с возгораниями.

В свою очередь вице-губернатор Томской области Игорь Толстоносов подчеркнул, что люди, целенаправленно разжигающие костры в запрещенных местах, должны нести уголовную ответственность.

«Необходимо нацелить глав населенных пунктов на профилактическую работу. Также мы попросим правоохранительные органы усилить работу. Надо использовать в полный рост систему мониторинга, составить список наиболее проблемных населенных пунктов», - отметил Игорь Толстоносов.

Ранее сообщалось, что власти Томской области с 16 июня по 1 июля ввели особый противопожарный режим в связи с установившейся жаркой погодой.