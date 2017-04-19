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Один из старейших католических костелов России сгорел в Томской области

Главная Происшествия
Томск
14:22 19 Апреля 2017
пожар, происшествия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В селе Белосток Томской области произошел пожар в деревянном католическом костеле, построенном в 1908 году. Об этом ТАСС рассказал глава сельского поселения Юрий Севостьянов.

По его словам, в результате инцидента здание «полностью сгорело». 

«Это был действующий католический костел», — уточнил собеседник агентства, отметив, что «его построили в свое время поляки, которые прибыли как переселенцы».

В советские годы, как сообщил Севостьянов, в костеле «сделали склады», а потом в этом здании, по его данным, «был клуб». Однако в 1990-х годах, как заметил глава поселения, костел «перенесли на новое, более высокое, место». Там храм отреставрировали и «освятили».

Заведующий томским Мемориальным музеем истории политических репрессий «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич пояснил, в свою очередь, что сгоревший костел был старейшим в России. Храм, по информации собеседника агентства, ​являлся одним из двух дошедших до наших дней католических деревянных костелов дореволюционной постройки.

Согласно опубликованным на сайте регионального главка МЧС данным, информация о возгорании в костеле в селе Белосток поступила в дежурную часть в 4:16 по местному времени. Пожар, как уточнили спасатели, был локализован уже 4:33 по местному времени. Остальных подробностей и деталей произошедшего представители ведомства не сообщили.

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