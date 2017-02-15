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Водителя маршрутки с признаками опьянения сняли с рейса в Томске

Главная Происшествия
Томск
08:52 15 Февраля 2017
водитель, алкоголь, транспорт, маршруты, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Полицейские сняли с рейса водителя маршрутного автобуса в Томске; транспортное средство остановили за нарушение правил дорожного движения, сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

Задержание произошло около 13 часов во вторник. Инспекторы дорожно-патрульной службы, дежурившие на проспекте Ленина в районе пересечения с Московским трактом, остановили маршрутный автобус. В салоне ехали более 30 пассажиров.

«Полицейские остановили автобус и во время общения с водителем заметили у него явные признаки опьянения. От прохождения процедуры медицинского освидетельствования водитель отказался», - говорится в сообщении.

Инспекторы составили административной протокол за отказ пройти медосвидетельствование – водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Кроме того, в автобусе были установлены несоответствующие водительское и пассажирское кресла.

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