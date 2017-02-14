Томского чиновника подозревают в избиении 13-летнего ребенка, об этом рассказала мать пострадавшего Наталья.

Она утверждает, что происшествие случилось еще 4 февраля во дворе дома на улице 1-я Рабочая.

На записях камер видеонаблюдения (в распоряжении программы "Новости Здесь. Томск") видно, что мужчина подходит к ребенку, они о чем-то говорят, после чего взрослый толкает подростка - ребенок падает на землю. Вокруг тогда находилось множество людей, но никто в конфликт не вмешался.

После инцидента женщина подала заявление в полицию. Сейчас в произошедшем подозревают сотрудника областного департамента труда и занятости населения. Корреспонденты программы «Новости Здесь. Томск» попытались поговорить с чиновником, однако сотрудники департамента буквально вытолкали журналиста за дверь.