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Томского чиновника подозревают в избиении 13-летнего ребенка

Главная Происшествия
Томск
18:03 14 Февраля 2017
журналисты, травма, происшествия, дети, чиновники
Автор: Sibnovosti.ru
Источник: Продвижение
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Томского чиновника подозревают в избиении 13-летнего ребенка, об этом рассказала мать пострадавшего Наталья.

Она утверждает, что происшествие случилось еще 4 февраля во дворе дома на улице 1-я Рабочая.

На записях камер видеонаблюдения (в распоряжении программы "Новости Здесь. Томск") видно, что мужчина подходит к ребенку, они о чем-то говорят, после чего взрослый толкает подростка - ребенок падает на землю. Вокруг тогда находилось множество людей, но никто в конфликт не вмешался. 

Томского чиновника подозревают в избиении 13-летнего ребенка

После инцидента женщина подала заявление в полицию. Сейчас в произошедшем подозревают сотрудника областного департамента труда и занятости населения. Корреспонденты программы «Новости Здесь. Томск» попытались поговорить с чиновником, однако сотрудники департамента буквально вытолкали журналиста за дверь.

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