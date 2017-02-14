14 февраля
Томск
погода -23 °C
курсы валют
58.06
 
€ 61.77
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Подозреваемого в убийстве пенсионерки в Томской области задержали в Кемерове

Главная Происшествия
Томск
08:46 14 Февраля 2017
убийство, задержание, мужчина
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
версия для печати Ico_print

Подозреваемого в убийстве пожилой женщины в Томской области задержали в магазине Кемерова, сообщила пресс-служба Росгвардии по Кемеровской области.

По данным правоохранителей, тревожный сигнал поступил из продуктового магазина. На охраняемый объект отправился экипаж гвардейцев. В торговой точке стражи порядка задержали 34-летнего жителя Томска. Выяснилось, что тот в торговом зале выпил бутылку пива, которую взял с прилавка, и расплачиваться за выпитое отказался.

«В ходе проверки личности гвардейцы установили, что задержанный находится в федеральном розыске по подозрению в убийстве 89-летней пенсионерки, которое было совершено в январе 2017 года на территории Томской области», - говорится в сообщении.

Мужчину доставили в местный отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в январе двое "гастролеров" по городам Томской области убили двух человек: пожилую жительницу села Первомайское, тело которой нашли со следами насильственной смерти в собственном доме; и 44-летнего мужчину из Асина, также найденного убитым в частном доме. Пожилую женщину они обокрали - забрали приготовленные на похороны деньги. Один их сообщников был задержан томской полицией. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Томска: Томич выкрал енотовую шубу из парикмахерской

Томич выкрал енотовую шубу из парикмахерской

13 Февраля 2017 г.
Енотовая шуба принесла ему 20 тысяч рублей
Новости Томска: Козырек подъезда со снегом обвалился на голову мужчине под Томском

Козырек подъезда со снегом обвалился на голову мужчине под Томском

13 Февраля 2017 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Томска: Грузовик опрокинулся и рассыпал мешки на трассе в Томском районе

Грузовик опрокинулся и рассыпал мешки на трассе в Томском районе

13 Февраля 2017 г.
На месте работает регулировщик
Новости Томска: Эксперты оценили качество воздуха после крупного пожара в Томске

Эксперты оценили качество воздуха после крупного пожара в Томске

13 Февраля 2017 г.
Вредных веществ не обнаружено
Новости Томска: Торговый центр загорелся ночью в Томске

Торговый центр загорелся ночью в Томске

13 Февраля 2017 г.
Пожар отправились тушить 110 человек
Sibnovosti.ru

Число пожарных для тушения здания в Томске увеличили в 2,5 раза

10 Февраля 2017 г.
Пожар бушует на улице Енисейская
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Полиция установила личность стрелка по троллейбусу в Томске

Полиция установила личность стрелка по троллейбусу в Томске

10 Февраля 2017 г.
Пуля попала в транспорт не нарочно
Новости Томска: Посетителей ТЦ в Томске эвакуировали из-за пожара

Посетителей ТЦ в Томске эвакуировали из-за пожара

10 Февраля 2017 г.
Горит административное здание на Енисейской
Новости Томска: Группу подпольных банкиров задержали в Томске

Группу подпольных банкиров задержали в Томске

9 Февраля 2017 г.
Доход с фиктивных операций составил 13,5 миллионов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.