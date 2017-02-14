Подозреваемого в убийстве пенсионерки в Томской области задержали в Кемерове

Подозреваемого в убийстве пожилой женщины в Томской области задержали в магазине Кемерова, сообщила пресс-служба Росгвардии по Кемеровской области.

По данным правоохранителей, тревожный сигнал поступил из продуктового магазина. На охраняемый объект отправился экипаж гвардейцев. В торговой точке стражи порядка задержали 34-летнего жителя Томска. Выяснилось, что тот в торговом зале выпил бутылку пива, которую взял с прилавка, и расплачиваться за выпитое отказался.

«В ходе проверки личности гвардейцы установили, что задержанный находится в федеральном розыске по подозрению в убийстве 89-летней пенсионерки, которое было совершено в январе 2017 года на территории Томской области», - говорится в сообщении.

Мужчину доставили в местный отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в январе двое "гастролеров" по городам Томской области убили двух человек: пожилую жительницу села Первомайское, тело которой нашли со следами насильственной смерти в собственном доме; и 44-летнего мужчину из Асина, также найденного убитым в частном доме. Пожилую женщину они обокрали - забрали приготовленные на похороны деньги. Один их сообщников был задержан томской полицией.