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Томич выкрал енотовую шубу из парикмахерской

Главная Происшествия
Томск
16:29 13 Февраля 2017
кража, одежда, уголовное, дело, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Источник:
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Полиция Томска задержала подозреваемого в краже енотовой шубы из парикмахерской. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

С заявлением в отдел полиции обратился сама пострадавшая. Вскоре полицейские задержали подозреваемого – им оказался 39-летний мужчина, неоднократно судимый.

«По предварительным данным, подозреваемый зашел в парикмахерскую, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, проник в подсобное помещение и похитил шубу одной из сотрудниц, которую затем продал. Ущерб, причиненный преступными действиями, составил 20 тысяч рублей. В настоящее время похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и в ближайшее время будет возвращено владелице», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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