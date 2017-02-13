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Козырек подъезда со снегом обвалился на голову мужчине под Томском

Главная Происшествия
Томск
12:49 13 Февраля 2017
травма, пострадавшие, уголовное, дело
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело после того, как козырек подъезда обвалился на голову жителю поселка Самусь; мужчина получил тяжелые травмы, сообщили в понедельник сотрудники ведомства.

По данным следствия, вечером 9 декабря при входе в подъезд дома №1 по улице Кооперативная в поселке Самусь под тяжестью снега обрушился деревянный козырек. В этот момент в подъезд заходил местный житель. Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу скорой помощи.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека», - уточнили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

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