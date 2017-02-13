Грузовик опрокинулся и рассыпал мешки на трассе в Томском районе

Грузовик опрокинулся на трассе Томск-Колпашево в Томском района, на дороге рассыпались мешки с материалами, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД по Томской области.

По данным инспекторов, во время движения у грузовика заклинило колесо – в результате автомобиль опрокинулся.

«В указанный район направлен ближайший экипаж ДПС. Прибывшее на место сотрудники незамедлительно организовали безопасный и беспрепятственный проезд на данном участке дороги», - говорится в сообщении.

Люди в аварии не пострадали.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области