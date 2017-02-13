13 февраля
Томск
погода -28 °C
курсы валют
58.85
 
€ 62.68
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Грузовик опрокинулся и рассыпал мешки на трассе в Томском районе

Главная Происшествия
Томск
11:18 13 Февраля 2017
авария, трасса, грузовики, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Источник:
версия для печати Ico_print

Грузовик опрокинулся на трассе Томск-Колпашево в Томском района, на дороге рассыпались мешки с материалами, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД по Томской области.

По данным инспекторов, во время движения у грузовика заклинило колесо – в результате автомобиль опрокинулся.

«В указанный район направлен ближайший экипаж ДПС. Прибывшее на место сотрудники незамедлительно организовали безопасный и беспрепятственный проезд на данном участке дороги», - говорится в сообщении.

Люди в аварии не пострадали.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Томска: Эксперты оценили качество воздуха после крупного пожара в Томске

Эксперты оценили качество воздуха после крупного пожара в Томске

13 Февраля 2017 г.
Вредных веществ не обнаружено
Новости Томска: Торговый центр загорелся ночью в Томске

Торговый центр загорелся ночью в Томске

13 Февраля 2017 г.
Пожар отправились тушить 110 человек
Sibnovosti.ru

Число пожарных для тушения здания в Томске увеличили в 2,5 раза

10 Февраля 2017 г.
Пожар бушует на улице Енисейская
Новости Томска: Посетителей ТЦ в Томске эвакуировали из-за пожара

Посетителей ТЦ в Томске эвакуировали из-за пожара

10 Февраля 2017 г.
Горит административное здание на Енисейской
Новости Томска: Столб дыма в районе ТЦ на Енисейской взвился над Томском

Столб дыма в районе ТЦ на Енисейской взвился над Томском

10 Февраля 2017 г.
Горит административное здание
Новости Томска: Томич проведет 23 года в колонии за убийство племянника и череду краж

Томич проведет 23 года в колонии за убийство племянника и череду краж

10 Февраля 2017 г.
Мужчина забил мальчика антенной
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: «Путешественник» убил двух человек в Томской области

«Путешественник» убил двух человек в Томской области

8 Февраля 2017 г.
Одну их жертв он с подельниками обокрал
Новости Томска: После ветреной пятницы в Томск придут морозы

После ветреной пятницы в Томск придут морозы

10 Февраля 2017 г.
Ожидается порывистый ветер, метели, снежные заносы
Новости Томска: Полиция установила личность стрелка по троллейбусу в Томске

Полиция установила личность стрелка по троллейбусу в Томске

10 Февраля 2017 г.
Пуля попала в транспорт не нарочно
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.