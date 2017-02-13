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Эксперты оценили качество воздуха после крупного пожара в Томске

Главная Происшествия
Томск
08:48 13 Февраля 2017
воздух, мчс, происшествия, пожар, огонь, исследования
Автор: Sibnovosti.ru
Источник:
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Специалисты регионального управления МЧС отобрали и исследовали пробы воздуха в районе проспекта Мира в Томске после пожара в административном здании, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в торговом центре по проспекту Мира, 76, поступило в 4:00 в понедельник. Когда прибыли пожарные, горело административное здание из нескольких магазинов, второй этаж и крыша здания были охвачены огнем. В 6:29 пожар был локализован. 

«Для контроля окружающего воздуха  на наличие вредных веществ был задействован автомобиль МЧС со спецоборудованием. Изучение проб воздуха показало, что концентрация вредных веществ не превысила предельно-допустимых значений. Химически-опасных веществ не выявлено», - уточнили сотрудники ведомства.

Эксперты оценили качество воздуха после крупного пожара в Томске

Площадь горения составляет 600 квадратных метров. Люди в огне не пострадали.

Как сообщили очевидцы, горят магазины автозапчастей и автосалон. В здании также расположены фитнес-центр, ломбард, продуктовый магазин и аптека.

Эксперты оценили качество воздуха после крупного пожара в Томске

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

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