Эксперты оценили качество воздуха после крупного пожара в Томске

Специалисты регионального управления МЧС отобрали и исследовали пробы воздуха в районе проспекта Мира в Томске после пожара в административном здании, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в торговом центре по проспекту Мира, 76, поступило в 4:00 в понедельник. Когда прибыли пожарные, горело административное здание из нескольких магазинов, второй этаж и крыша здания были охвачены огнем. В 6:29 пожар был локализован.

«Для контроля окружающего воздуха на наличие вредных веществ был задействован автомобиль МЧС со спецоборудованием. Изучение проб воздуха показало, что концентрация вредных веществ не превысила предельно-допустимых значений. Химически-опасных веществ не выявлено», - уточнили сотрудники ведомства.

Площадь горения составляет 600 квадратных метров. Люди в огне не пострадали.

Как сообщили очевидцы, горят магазины автозапчастей и автосалон. В здании также расположены фитнес-центр, ломбард, продуктовый магазин и аптека.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Томской области