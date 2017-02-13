Торговый центр загорелся ночью в Томске

Торговый центр, расположенный по проспекту Мира, 76, загорелся в ночь на понедельник в Томске.

Как следует из оперативной информации регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в 4:00 в понедельник. Когда прибыли пожарные, горело административное здание из нескольких магазинов, второй этаж и крыша здания были охвачены огнем. В 6:29 пожар был локализован.

«Площадь горения составляет 600 кв.м. Быстрому развитию пожара способствовали конструктивные особенности здания (второй этаж – деревянный, множество перегородок внутри строения), наличие большого количества легко горимых материалов, позднее сообщение о возгорании», - говорится в сообщении.

На борьбу с огнем привлечены 110 человек и 29 единиц техники.

Как сообщили очевидцы, горят магазины автозапчастей и автосалон. В здании также расположены фитнес-центр, ломбард, продуктовый магазин и аптека.