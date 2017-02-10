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Число пожарных для тушения здания в Томске увеличили в 2,5 раза

Главная Происшествия
Томск
15:53 10 Февраля 2017
мчс, чс, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
Источник:
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Пожарные нарастили группировку для борьбы с возгоранием в Томске, сообщили в пятницу сотрудники ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в здании по улице Енисейская, 32б, поступило в дежурную службу в 13:42. Когда прибыли пожарные, здание горело изнутри, огонь перекинулся на крышу.

Число занятых в ликвидации пожара возросло до 129 пожарных и 37 единиц техники. Площадь горения составляет 600 квадратных метров.

«Пожарные не допустили распространения огня на соседний торговый центр. Из самого торгового центра было эвакуировано около 360 посетителей и работников», - говорится в сообщении.

Пожарные продолжают тушение возгорания.

Видео: «Новости Здесь. Томск»

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