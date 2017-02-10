Посетителей ТЦ в Томске эвакуировали из-за пожара

Посетителей торговых центров по улице Енисейская эвакуировали из-за горящего поблизости административного здания, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в здании по улице Енисейская, 32б, поступило в дежурную службу в 13:42. Когда прибыли пожарные, здание горело изнутри, огонь перекинулся на крышу.

«Тушение пожара осложняет плотная застройка – в непосредственной близости от здания располагается торговый центр. Потребовались дополнительные силы на защиту от огня торгового центра, проведена эвакуация посетителей. По предварительным данным пострадавших нет», - сообщили в МЧС.

В тушении пожара принимают участие 53 человека и 15 единиц техники.

По данным открытых источников, в горящем здании расположены мебельный магазин и ортопедический салон.

Фото: Группа "Регион 70", vk.com