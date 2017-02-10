Столб дыма в районе ТЦ на Енисейской взвился над Томском

Административное здание по улице Енисейское загорелось в пятницу днем; пожарные выясняют обстоятельства и размеры возгорания, сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС по Томской области корреспонденту Sibnovosti.ru.

По оперативным данным МЧС, горит административное здание по адресу улица Енисейская, 32б. Подробная информация выясняется.

«Пожар на Енисейской рядом с «Палатой», полыхает сильно, пожарных нет еще, огонь разрастается», - написала одна из очевидцев в группе «Регион 70».

По предварительным данным, горит мебельный магазин.

Фото: Группа «Регион 70», vk.com