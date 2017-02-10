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Томич проведет 23 года в колонии за убийство племянника и череду краж

Главная Происшествия
Томск
13:03 10 Февраля 2017
убийство, дети, преступление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Суд приговорил 44-летнего жителя Томска к заключению в колонии строгого режима за избиение до смерти 10-летнего племянника и серию краж и грабежей. Об этом в пятницу сообщили сотрудники регионального Следственного комитета.

Как установлено судом и следствием, в июле 2015 года мужчина совершил череду краж мобильных телефонов из служебных помещений магазинов. Так, в магазине «Reebok» в торговом центре «Изумрудный город» он похитил телефон стоимостью почти 13 тысяч рублей; в магазине «Карандаш на проспекте Кирова похитил два мобильных телефона  стоимостью более семи тысяч рублей.  Несколько часов спустя он пришел в многоквартирный жилой дом по ул. Елизаровых, 55, где открыто вырвал у женщины из рук сумку и телефон. Из кошелька он забрал 5,5 тысяч рублей, а пострадавшую избил, ударив несколько раз ногой в живот.

«После совершения указанных преступлений мужчина отправился к своей сестре, проживающей на ул.Грузинской,1  в г.Томске, где без видимого повода, из хулиганских побуждений  избил десятилетнего племянника, нанеся ему около 70 ударов руками, ногами и фрагментами телевизионной антенны в область головы и тела. От полученных повреждений ребенок скончался 10 августа 2015 года в ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» г.Томска», - говорится в сообщении.

Обвиняемый был заключен под стражу. На суде он частично признал вину, отрицая убийство ребенка. Однако суд приговорил его к 23 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, с последующим ограничением свободы сроком на два года. Также суд постановил взыскать с осужденного 1,5 миллиона рублей  в пользу пострадавших.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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