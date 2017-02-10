Полиция установила личность стрелка по троллейбусу в Томске

Полицейские выяснили личность человека, расстрелявшего троллейбус в Томске 23 января, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД по Томской области.

Ранее сообщалось, что неизвестные расстреляли троллейбус в районе гимназии №29. Люди не пострадали, очевидцы заявили о растрескавшихся стеклах транспорта и следах от трех пуль.

«В настоящее время сотрудниками полиции установлен подозреваемый, совершивший данное преступление. По предварительным данным, молодой человек стрелял из травматического пистолета по бутылке, лежащей в сугробе, и нечаянно попал в проезжавший мимо троллейбус», - заявили полицейские.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Пассажиров троллейбуса, ставших свидетелями происшествия, просят обратиться в отдел полиции № 4 УМВД России по городу Томску по телефонам: 795-100, 02 или 102.

Фото: Группа «Регион 70», vk.com