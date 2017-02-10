Женщина с ребенком выпали из маршрутки в Томске – водитель уехал

Женщина с ребенком пострадали на дорогах Томска за сутки, сообщили в пятницу сотрудники городской ГИБДД.

По данным инспекторов, ДТП произошло в 12:40 на проспекте Фрунзе, 77. 26-летняя женщина с двухлетним сыном выходили из маршрутного автобуса №53 на остановке «Киевская».

«По предварительным данным, водитель не убедился в безопасности маневра и отъехал от остановки, в результате чего мать и ее сын, выходящие из автобуса, упали. Водитель не остановился и продолжил движение по маршруту», - уточнили в ГИБДД.

После мама с ребенком самостоятельно обратилась в больницу, медики осмотрели мальчика и отпустили домой.

Всего за сутки в Томске зарегистрировали 52 аварии.