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Женщина с ребенком выпали из маршрутки в Томске – водитель уехал

Главная Происшествия
Томск
09:37 10 Февраля 2017
пассажиры, дтп, авария, транспорт, маршруты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Женщина с ребенком пострадали на дорогах Томска за сутки, сообщили в пятницу сотрудники городской ГИБДД.

По данным инспекторов, ДТП произошло в 12:40 на проспекте Фрунзе, 77. 26-летняя женщина с двухлетним сыном выходили из маршрутного автобуса №53 на остановке «Киевская».

«По предварительным данным, водитель не убедился в безопасности маневра и отъехал от остановки, в результате чего мать и ее сын, выходящие из автобуса, упали. Водитель не остановился и продолжил движение по маршруту», - уточнили в ГИБДД.

После мама с ребенком самостоятельно обратилась в больницу, медики осмотрели мальчика и отпустили домой.

Всего за сутки в Томске зарегистрировали 52 аварии.

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