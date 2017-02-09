Группу подпольных банкиров задержали в Томске

Полицейские вместе с бойцами ОМОН задержали в Томске группу людей, подозреваемых в ведении незаконной банковской деятельности. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, группировка занималась фиктивными банковскими операциями – общий доход составил 13,5 миллионов рублей.

«Полицейскими проведено 29 обысков, изъято 573 тысячи рублей, более 10 компьютеров, 20 жестких дисков, 22 сотовых телефона, около 150 сим-карт, 230 пластиковых банковских карт, 50 электронных устройств для удаленного доступа с расчетным счетам, 78 печатей, а также 210 силиконовых оттисков печатей различных юридических лиц, в том числе некоторых кредитных учреждений, подразделений ФНС, государственных учреждений, оборудование для изготовления силиконовых оттисков печатей», - пояснили в пресс-службе полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Подозреваемые находятся в СИЗО.

Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Томской области